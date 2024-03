Retrobament de pioneres del futbol

Sensacional partit de futbol. Femení!” Cartells als carrers de la Pobla de Segur anunciaven així el 1971 el matx que va tenir lloc el 19 de març entre l’equip format per una quinzena d’alumnes de l’antic col·legi Sagrada Família contra un altre que reunia alumnes de Tremp. Totes elles van ser de les primeres dones que es van afegir a la pràctica d’aquest esport.

Les noies de la Pobla, que llavors tenien 16 anys, van formar l’equip amb l’objectiu de recaptar fons per al viatge de final de curs amb què van visitar diverses ciutats d’Espanya. El partit de futbol va ser l’activitat amb què van obtenir més diners entre totes les que van organitzar amb aquesta finalitat, segons va explicar Montserrat Santamaria, una de les integrants del conjunt. “El camp de futbol estava ple”, va assegurar.“Entrenàvem cada dia entre les 8 i les 9 del matí”, va dir, i va afegir que “ens ho preníem molt seriosament”. L’entrenador era un company de classe i van estar preparant-se durant aproximadament vuit mesos. El matx del dia de Sant Josep del 1971 entre l’equip de la Pobla de Segur i el de Tremp (aquest últim estava format per alumnes del Maria Immaculada i d’una acadèmia) va acabar amb la victòria de les jugadores locals. Santamaria va assenyalar que ambdós conjunts van organitzar després un altre partit a la capital del Pallars Jussà, que va tenir lloc durant la Fira de Primavera.Cinquanta-tres anys després, una desena de jugadores de l’equip van tornar a trobar-se ahir. La jornada va servir per compartir anècdotes i fer un balanç de com els ha anat en aquest mig segle de vida. El partit es va portar a terme a les 12 del migdia i totes les assistents van tornar a vestir la samarreta actual de l’equip de futbol. Fins i tot es van atrevir a fer alguns tocs de pilota, “encara que ja no tenim edat per a aquestes coses”, va apuntar Santamaria. Després van celebrar un dinar i es van acomiadar amb el ferm propòsit de tornar a retrobar-se ben aviat.