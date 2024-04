Compte enrere per a una nova edició de Pallars Terra de Corder

Els preparatius per a una nova edició de la fira Pallars Terra de Corder han començat a Tremp amb el llançament del cartell, en el qual el superheroi Supercorder anuncia la convocatòria del certamen per al cap de setmana dels dies 4 i 5 de maig. El cartell consta d’una il·lustració d’un corder caracteritzat com a superheroi que anuncia la convocatòria amb una pancarta i des d’un tractor, una imatge que pretén “reivindicar el paper fonamental que tenen l’agricultura i la ramaderia en l’economia, així com posar en relleu la cria i el maneig del corder al Pallars”, segons va informar l’ajuntament.

La fira té l’objectiu de “posicionar el Pallars com un territori estretament vinculat a la cria de l’oví i la promoció de la seua carn i els productes que se’n deriven”, va assenyalar el consistori trempolí en un comunicat.

El cartell d’aquest any mostra el superheroi pallarès amb una pancarta al volant d’un tractor

L’edició d’aquest any inclourà tallers i demostracions sobre oficis tradicionals i actes de preparació de plats a partir de carn de corder a l’Espai Llana, mentre que l’Espai Gormand serà l’escenari de degustacions, la qual cosa enguany inclourà com a novetat la possibilitat de cuinar i menjar broquetes elaborades per carnisseries de Tremp.