El conseller Elena destaca l'augment de mossos fins a sumar-ne 18.600

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va presidir ahir a La Lira de Tremp el Dia de les Esquadres de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran. En el seu discurs, Elena va destacar “l’augment d’agents de fins als 18.600 actuals” així com “l’aposta que s’ha fet per tot el territori, amb més efectius, més mitjans i més recursos”. També va reivindicar l’aposta per la feminització del cos. “No pot ser que hi hagi el 20% de dones i els llocs de comandament tan sols estiguin ocupats per un 10% de dones”, va afirmar. A l’acte també va assistir el comissari en cap, Eduard Sallent.

Per la seua part, el cap de la regió, l’intendent Daniel Pérez, va fer un repàs dels reconeixements i va destacar els valors dels policies homenatjats com els pilars fonamentals del treball a la regió. “Voluntat de servei, proximitat, responsabilitat i humilitat”, va afirmar. També va intervenir el comissari David Boneta, originari de Tremp i actualment cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, que va encoratjar a continuar treballant amb la mateixa il·lusió i vocació de servei, propers al territori i a les persones. També es va retre homenatge al que va ser cap de l’ABP Pallars durant sis anys, el subinspector Lluís Ticó, actualment cap de la comissaria de les Garrigues. L’acte va servir per reconèixer la trajectòria i el treball amb 124 felicitacions i set medalles de bronze amb distintiu blau. També es van entregar quatre plaques a ajuntaments i entitats per la seua col·laboració. Es va distingir, per exemple, agents que van salvar la vida d’una dona que no respirava per una ennuegada i altres que van ajudar a reanimar el passatger d’un tren. Dijous es va celebrar la festivitat de la Regió Policial Ponent.

