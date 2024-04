Més de 300 seguidors, amb els castellers de Tremp en el seu 'baptisme'

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Entre 300 i 400 espectadors van acompanyar la colla castellera Malfargats de Pallars aquest dissabte en la seua diada de baptisme, celebrada a la capital del Jussà.

En la jornada, que va començar a dos quarts de sis de la tarda, van participar també els Castellers de Lleida i els Margeners de Guissona, dos de les principals agrupacions d’aquest àmbit de la demarcació de Ponent i que apadrinen la pallaresa.

“Ha estat un èxit de públic”, va assenyalar Josep Torra, un dels responsables de l’agrupació castellera trempolina.Els Malfargats de Pallars van obtenir fa ara poc més d’un any a Guissona el dret a lluir la camisa groga que els acredita com a colla castellera després d’haver carregat i descarregat tres castells de sis pisos, més un pilar de quatre, en una jornada celebrada a la localitat de la Segarra. La celebració de la diada de bateig dels castellers de Tremp, inicialment prevista a la plaça de l’Església encara que l’amenaça de pluja va obligar a traslladar-la al pavelló cobert, va incloure “la millor actuació de la història” del grup, va assenyalar Torra, amb alguns castells de sis i un pilar de quatre aixecat per sota. Per la seua part, els castellers de Lleida van aixecar durant l’actuació a la capital del Pallars diverses formacions de set altures i alguns pilars de cinc, mentre que els de Guissona van dur a terme alguns castells de sis.“La jornada de bateig és un encontre de reconeixement en el qual participen les agrupacions que apadrinen els Malfargats de Pallars”, va afegir sobre la trobada Josep Torra.