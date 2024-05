La residència de Tremp no tenia inventari de material durant el brot

El Jutjat de Tremp va acollir ahir noves declaracions de testimonis per la investigació contra la residència Fiella de la capital del Pallars Jussà en la qual el novembre del 2020 van morir 64 dels 142 usuaris a causa d’un brot de covid-19. Van comparèixer diversos tècnics sanitaris enviats al centre arran dels primers positius del virus entre els residents, segons va assegurar la lletrada Maria Nolla, de Prats Advocats, que representa diverses famílies d’usuaris que van morir i exerceix l’acusació popular en la causa dels treballadors. Aquests tècnics sanitaris van assenyalar que, malgrat que la residència assegurava que hi havia material per fer front a la pandèmia, no hi havia cap inventari que ho acredités. Així mateix, van explicar que van fer una sèrie de recomanacions al centre que “es va tardar” a aplicar, segons la seua opinió. També van declarar que hi havia una borsa de treball de professionals per trucar en cas que fos necessari cobrir baixes, però que estava “desactualitzada” i que fins i tot hi apareixia gent que es trobava fora de l’Estat. Els tècnics que van declarar ahir no pertanyien a la residència i entre ells figurava fins i tot un professional que havia d’actuar en casos que hi hagués una problemàtica urgent. Segons Nolla, van assenyalar que la mare d’un treballador va assegurar que havia comprat guants i que no es va comprovar si hi havia material o no al no haver-hi cap inventari.

Per dilluns vinent es preveu la declaració de més tècnics sanitaris que van intervenir al centre després del brot. Així mateix, per al mes de juny s’ha citat familiars de residents per si volen reclamar en aquesta causa.El 15 d’abril passat, el jutjat de Tremp va acollir la declaració de diversos professionals, entre els quals dos infermeres que van afirmar que “la residència es va convertir en una UCI tot i que sense metges ni personal”. Van afegir que van demanar ajuda diverses vegades abans que fos intervinguda, com ja va publicar aquest diari. També van declarar un fisioterapeuta i un animador social, que van afirmar que tenien material.Una setmana abans, ja havien declarat familiars en la causa pels homicidis imprudents. Van explicar que la direcció no els va informar de l’estat dels seus parents i que hi va haver desatenció i descontrol. En canvi, la Fundació va afirmar, en un comunicat, que això va passar quan el centre estava intervingut per Salut. El jutjat de Tremp va obrir la investigació després de la denúncia de la Fiscalia, que va parlar de la “residència dels horrors”. Hi ha una altra causa oberta per les condicions de treball dels empleats.