L'Ajuntament de Tremp treballa en el sanejament i estabilització de la zona del despreniment del poble de Santa Engràcia

L'Ajuntament de Tremp està treballant en les obres de sanejament i estabilització de la zona afectada pel despreniment de roques del passat mes de març al poble de Santa Engràcia. Aquests treballs, que es perllongaran durant unes vuit setmanes, suposaran un cost d'uns 200.000 euros pel consistori.

L'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ha explicat que les obres que s'estan realitzant són les que han indicat un l'equip de geòlegs. Un cop finalitzats quedarà per fer les tasques de retirada de la runa i condicionament de l'espai. El despreniment de roques va provocar greus danys, ensorrant una teulada d'una casa del poble, tot i que a l’interior de l’immoble no hi havia ningú.