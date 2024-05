L'Ajuntament de Tremp i Pirineus Watt recrearan l'arribada de la Canadenca al Pallars

detail.info.publicated acn

L'Ajuntament de Tremp i l'Associació Pirineus Watt han creat 'EleKtra. La festa de la llum i l'aigua' per commemorar l'arribada de La Canadenca al Pallars, ara fa més de cent anys, i l¡impacte de construcció de la central hidroelèctrica de Sant Antoni. Fins ara s'han fet moltes activitats relacionades amb la construcció de les hidroelèctriques i en la modernització al país que van generar, però d'una manera acadèmica i tècnica. Ara, s'han programat tot un seguit d'activitats per divulgar d'una manera lúdica i per tots els públics l'impacte que va generar aquest fet al Pallars. Entre les moltes activitats, que es faran del 27 al 29 de setembre, destaquen les recreacions a càrrec de la companyia Els Comediants.

Tremp fou la població on catalitzaren tots els efectes de l'arribada de La Canadenca al Pallars per a la construcció de l'embassament de Sant Antoni i la central de Talarn. Per la seva condició de centre de serveis i per la proximitat a les obres, Tremp esdevingué l'epicentre d'aquesta aventura. En aquells moments la població era d'unes 2.500 persones i solament de treballadors en van arribar uns 4.000, segons l'historiador Xavier Tarraubella.

Així, fou l'escenari de les primeres manifestacions d'oposició al projecte, de la signatura dels convenis i acords amb La Canadenca, de l'arribada massiva de treballadors, de la gran expansió del seu sector comercial i de les activitats d'oci de tota mena, de les tensions en l'habitatge o de les visites de personalitats, tant d'alts directius de l'empresa com d'autoritats civils i religioses que volien donar suport a un projecte que havia aixecat grans expectatives a la comarca.

El president de Pirineus Watt, Arcadi Castilló, ha explicat que tots aquests canvis van afectar a la fesomia de la Conca de tremp que experimentà notables transformacions, algunes molt visibles i altres més subtils, que han acabat configurant un paisatge que ha passat a formar part de l'imaginari col·lectiu dels pallaresos.

L'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ha explicat que un dels objectius d'aquest projecte és patrimonialitzar uns fets, uns esdeveniments socioeconòmics i uns paisatges hidroelèctrics que van transformar el Pallars a l'inici del segle XX i que van contribuir decisivament al desenvolupament econòmic i a la modernització de Catalunya. Romero ha dit que també es vol divulgar el coneixement del que va passar en aquells anys i del que va significar, i posar a disposició del gran públic eines de reflexió sobre el passat. Per Romero l'important és que la divulgació històrica sigui l'eix central d'aquesta festa de rememoració.

Activitats lúdiques i culturals

Pel que fa a les activitats que ja s'estan programant n'hi ha de diferents tipologies des d'espectacles teatrals a recreacions històriques al carrer. Durant els tres dies de la festa hi haurà xerrades temàtiques de divulgació històrica, visites guiades a indrets relacionats amb l'arribada de La Canadenca a Tremp i tallers i jocs per als més petits relacionats amb l'electricitat i la llum.

Tot amb l'objectiu de divulgar un passat no tan llunyà que va canviar completament el paisatge i la societat de Tremp i tota la comarca del Pallars Jussà.