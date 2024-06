Reparar l'esllavissada de l'N-260 a la Pobla de Segur tindrà un cost de gairebé un milió d'euros

Un helicòpter ha traslladat el material per arranjar les parets de la muntanya, a l'N-260.Cedida a l'ACN per la Subdelegació del govern espanyol

Les obres de reparació de l'esllavissada de l'N-260 a la Pobla de Segur tindran un cost de 976.231 euros. Ara, es treballa en la instal·lació de malles i ancoratges a la paret de la muntanya en una superfície de gairebé 1.200 metres quadrats. Transports ha traslladat aquest dimecres material en helicòpter per arranjar les parets de la muntanya.

L'esllavissada de roques es va produir el passat 9 de març, va tallar la circulació i va obligar a desviar el trànsit per altres vies de comunicació. La via es va reobrir al trànsit l'endemà i des de llavors, s'hi treballa per completar els treballs d'arranjament i millora.