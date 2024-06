Liciten l'elaboració d'un catàleg digital del comerç i l'alimentació

L’ajuntament de Tremp ha licitat per 46.549 euros (56.324 amb IVA) el contracte de consultoria i assistència per a l’execució del programa Tot_al Pallars, una eina de promoció i desenvolupament del comerç local que s’estructura en tres potes principals: l’elaboració d’un catàleg de productes i serveis de la comarca del Pallars Jussà, el desplegament d’accions de formació en eines digitals per a comerciants i la realització de campanyes de dinamització, publicitat i difusió de l’oferta.

“Venim treballant tradicionalment amb els sectors del comerç i de l’agroalimentació, i Al teu gust és el resultat d’aquest treball”, explica Sílvia Romero, alcaldessa de Tremp, que destaca que l’objectiu d’aquestes actuacions és un. “Es tracta de posar en relleu el producte, unir els productors i buscar la presència del producte en tots els àmbits, ja siguin fires, botigues o internet”, assenyala en aquest sentit. “Estem contents d’haver creat marca i d’unir els productors”, afegeix l’alcaldessa. El programa Tot_al Pallars, que s’emmarca en el dels fons Next Generation, inclou el desenvolupament d’un estudi sobre la implantació d’alternatives a la utilització d’envasos d’un sol ús, un projecte pilot sobre la reutilització d’envasos i un mapatge dels fluxos interns vinculats als petits productors, al comerç local i a la restauració.El diagnòstic sobre la utilització d’envasos se centrarà en l’ocupació que se’n fa en el sector agroalimentari i en el de la restauració, i ha d’estendre’s d’altra banda a un mínim de tres municipis, així com per part dels consumidors.