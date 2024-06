Restauren un retaule barroc a Palau de Noguera

Sis alumnes de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya han iniciat aquesta setmana els treballs de recuperació d’un dels retaules barrocs de l’església de Sant Joan Baptista de Palau de Noguera, a Tremp. Aquest any els alumnes coordinats per dos professors de l’especialitat de conservació i restauració de pintura porten a terme la restauració del retaule de Sant Sebastià, que presenta evidents alteracions als estrats pictòrics i daurats, en contraposició al bon estat estructural del suport de fusta.

Després de l’estudi previ de l’obra per detectar les problemàtiques i alteracions del conjunt barroc, els estudiants han començat el procés de fixació i aixecament de capa pictòrica i daurats, que presenten perills de nous despreniments, va explicar un dels professors, Pau Claramonte.Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre l’escola, el consell del Jussà, l’ajuntament de Tremp, el bisbat de la Seu d’Urgell i l’associació Cultural Palatium de Palau de Noguera, entitat cultural que impulsa la conservació i difusió del patrimoni cultural de Palau de Noguera. El temple actual, de principis del segle XVIII, edificat sobre un anterior romànic del segle XII, exhibeix fins a set retaules. El de l’altar major, dedicat a Sant Joan Baptista, i els que decoren les sis capelles laterals als dos costats de la nau central.

Per una altra banda, Pau Claramonte va destacar que poder fer aquest tipus de pràctiques in situ aporta riquesa en l’aprenentatge de l’alumnat que de vegades no es pot oferir als tallers de l’escola per raons òbvies d’aquesta tipologia d’obra de gran format, i també pel fet que formen part d’un conjunt arquitectònic per al qual van ser pensats i creats i que ha de respectar-se i conservar-se.L’any passat membres del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat també van restaurar uns altres dos retaules de l’església. El de Sant Antoni i el de la Mare de Déu del Carme, també conegut com de Les Ànimes.El de Sant Antoni és el més antic del temple, en principi, datat el 1699, decorat amb columnes salomòniques i amb diverses ornamentacions. El retaule de la Mare de Déu del Carme està presidit per una gran pintura firmada pel mestre Francesc Tramulles (1771-1773).