El Jussà, sense Bus de la Festa arran de dos concursos deserts

El Bus de la Festa no recorrerà les localitats del Pallars Jussà aquest estiu. El consell comarcal no ha trobat cap empresa interessada a prestar aquest servei, després de quedar deserts dos concursos per adjudicar-lo. El servei es va estrenar per primera vegada l’any 2003 i s’oferia des d’aleshores cada any, a excepció del període de restriccions a la mobilitat per la pandèmia de coronavirus. Quedar-se sense ha provocat malestar entre els joves de la comarca.

El Bus de la Festa permetia que els joves no haguessin d’utilitzar vehicles particulars per acudir a les festes majors de la zona, la qual cosa reduïa el risc d’accidents a les carreteres. Costava únicament dos euros per viatge, adaptava les rutes al calendari festiu entre juliol i setembre i s’organitzava en dos línies, una que donava servei a la part nord de la comarca –des de la Pobla de Segur– i una altra a la part sud –des de Tremp–. Només l’any passat va tenir uns 2.000 usuaris en les tretze rutes que va incloure el servei.

Més de 360 persones ja han firmat un manifest en el qual demanen una solució d’urgència

El president del consell, Ramon Jordana, va explicar que “entenem i compartim el malestar entre joves i les seues famílies, però hem explorat totes les alternatives”, i va afegir que “és el primer any que passa i és una pena, però continuarem treballant per reprendre el servei l’estiu que ve amb totes les garanties de seguretat, tant per als usuaris del servei com per als treballadors”. Després de conèixer-se aquesta notícia, joves de la comarca han iniciat una recollida de firmes a través de la plataforma a internet Change.org per mostrar la seua disconformitat i indignació. Asseguren que aquest servei “és una necessitat, no un caprici”, i demanen una “solució d’urgència per cobrir el transport durant les festes d’aquest estiu”. “Entenem que hi pot haver dificultats per trobar una empresa que assumeixi el servei, però no creiem que sigui prou motiu per deixar sense transport, durant les festes majors, gran part dels joves del Pallars”, van recalcar.