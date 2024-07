Testimonis declaren que al geriàtric de Tremp no hi havia cap control

Familiars d’usuaris de la residència Fiella de Tremp que eren al geriàtric quan es va produir el brot de Covid-19 al novembre del 2020 que va causar la mort 64 dels 142 pacients van comparèixer ahir davant del jutjat d’Instrucció número 1 de Tremp, que els va fer el corresponent oferiment d’accions. Alguns d’ells van declarar, com ja van fer familiars d’altres usuaris en anteriors dates, que amb prou feines rebien informació i que no hi havia cap tipus de control.

Un dels familiars va afirmar que va trucar per telèfon i un dels treballadors li va dir: “n’hi ha alguns que moren i d’altres que sobreviuen”. Ahir també van declarar uns altres tres testimonis. Xavier Prats, advocat de diverses famílies, va assegurar que “les declaracions acrediten que hi va haver una important negligència”.

Es pot recordar que hi ha dos causes obertes, una pels homicidis imprudents i tracte vexatori als pacients i l’altra, per les condicions dels treballadors. Les principals investigades són l’exdirectora de la residència i l’exresponsable d’Higiene Sanitària.