Comediants viatja al Tremp del 1911

La Crida és el títol de l’espectacle que Comediants representarà diumenge 29 de setembre a Tremp en el marc d’Elektra, la festa de l’aigua i la llum, un esdeveniment organitzat per l’ajuntament de Tremp i l’associació Pirineus.Watt per rememorar un dels fets més transcendentals del Pallars. Juntament amb actors i actrius de les companyies de teatre locals Teatremp i A Galet, la localitat viatjarà enrere en el temps per recrear una de les reunions que es van fer el 1911 per oposar-se a “la presència d’aquests estranys que trepitjaven els seus horts mentre topografiaven la zona”, explica Jaume Bernadet, actor, guionista i director de Comediants. “Volem recrear aquest ambient a través d’un polèmic meeting ple de contrastos, davant d’un projecte que d’una banda va comportar la promesa d’un futur millor i de l’altra va despertar el recel de molts, que pensaven que els robarien l’aigua”, detalla Bernadet, que recorda que “al final tot va anar molt de pressa, i mentre que la conca de Tremp va obtenir-ne benefici, La Canadenca va obtenir grans beneficis”.

Per crear el text de La Crida, Comediants s’ha basat en suculenta documentació històrica que evidencia la polèmica que va implicar la gegantina obra. Sense anar més lluny, el cartell és el mateix que el que es va fer servir per convocar els veïns per oposar-se al projecte el 1911. “Conquesos.. Volen robar-nos l’aigua del riu deixant que la comarca perdi l’esperança per sempre de sortir de la misèria”, deia el cartell. La recreació serà diumenge al matí a l’entorn de l’església de la Mare de Déu de Valldeflors i es preveu que hi participin més d’un centenar d’actors, a més de l’Orfeó de Tremp.

L’arribada de l’empresa va suposar una revolució per a la comarca del Pallars. La construcció de l’embassament de Sant Antoni i la central de Talarn van tenir un gran impacte social i econòmic a la zona, que arrossegava problemes i penúries a causa de l’èxode rural i la plaga de la fil·loxera, entre altres problemes. L’obra va implicar l’arribada massiva de treballadors, una expansió del sector comercial o noves activitats de lleure de tot tipus, a més de visites de personalitats, que volien donar suport a un projecte que havia aixecat grans expectatives a la comarca.

Xarrades temàtiques, exposicions, concerts i visites guiades

Elektra, la festa de l’aigua i la llum omplirà d’activitats la localitat de Tremp del 27 al 29 de setembre. A més de la representació de Comediants, el públic podrà gaudir d’una programació variada amb xarrades temàtiques, exposicions, concerts i visites guiades. Els continguts i la programació estaran orientats a sensibilitzar els visitants sobre els valors històrics i patrimonials que va suposar l’arribada de La Canadenca a la comarca, a fi de convertir-ho en una festa anual.