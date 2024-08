Un joc permetrà als turistes ‘descobrir’ la ramaderia del Pallars Sobirà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Smartwelgraz (benestar intel·ligent, en alemany), un projecte europeu liderat per l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) i la Universitat de Còrdova que porta cinc anys estudiant la ramaderia extensiva al Pallars Sobirà ha llançat el joc Busca el bestiar.

La iniciativa, basada en la proposta de set rutes d’excursió cap a zones del Pallars Sobirà en les quals pasturen ramats de ramaderia extensiva, tant d’ovelles i cabres com de vedells i cavalls, té com a finalitat promoure la convivència entre aquesta activitat i el turisme, cada vegada més present a la zona.El joc, que al seu torn s’engloba en el projecte Explora el Parc, proposa recórrer set rutes amb traçats de tres a onze quilòmetres i diferents graus d’exigència, que porten a d’altres set zones de pastura del Pallars Sobirà i que transiten pel Pla de Boet, els estanys de Port de Tavascan, Mariola i Mascarida, les bordes de Noarre i el Port d’Aulà, entre d’altres.Abans, els participants en l’experiència han d’aconseguir un passaport d’explorador en un dels cinc punts en els quals s’expedeixen: la seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu a Llavorsí, la Casa del Parc dels Pirineus a la Seu d’Urgell i les oficines de turisme de Sort, Esterri d’Àneu i Tavascan.

El joc ofereix recompenses quan es completen les rutes

El joc consisteix a anar cobrint aquestes rutes per fotografiar el bestiar que trobin, sempre “mantenint una distància de seguretat i respectant els animals i l’entorn”, assenyala l’IRTA en un comunicat.Cada ruta coberta, de la qual únicament es valida una imatge, que hauran de presentar en els punts d’informació del parc que prèviament es marquen en un mapa, dona dret a estampar un segell al passaport. Les normes inclouen obsequis en funció del nombre de segells que vagin aconseguint els participants.“Les instruccions del joc proporcionen pautes clares de comportament per garantir una interacció segura i respectuosa amb el bestiar a la muntanya”, explica l’IRTA, que destaca que el programa Smartwelgraz “pretén fomentar la coexistència entre la ramaderia extensiva i el turisme, que cada vegada té més presència”.La iniciativa compta amb un web (smarterherds.cat) amb informació sobre les rutes i les ramaderies que hi participen. Inclou un blog sobre aquesta activitat agropecuària i la seua conservació.El disseny del joc es basa en el treball previ de l’IRTA i la universitat, els tècnics i experts del qual han monitorat durant cinc anys 200 animals de quinze ramaderies de la Vall de Cardós, la Vall Ferrera i les Valls d’Àneu. En aquell període han acumulat 18.750 hores d’informació que, juntament amb un dispositiu d’onze antenes, estan permetent millorar la qualitat de la pastura i el benestar animal al facilitar la detecció d’imprevistos com tempestes o la presència de depredadors.