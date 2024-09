La Pobla penalitza els pisos buits amb un 50% de recàrrec en l'IBI

L’ajuntament de la Pobla de Segur vol acabar amb els pisos buits i augmentar l’oferta d’habitatges de lloguer al municipi. Per a això, l’última sessió plenària va aprovar una modificació de l’ordenança fiscal que regula l’Impost de Béns Immobles (IBI), que estableix un recàrrec del 50% sobre els habitatges buits per un període de més de dos anys.

“L’objectiu és mobilitzar el parc d’habitatges i pisos que estan desocupats al municipi per donar-los de nou un ús i disposar de més habitatge de lloguer”, va dir l’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró. “Són molts els que tenen una casa o pis al poble i la mantenen tancada tot l’any mentre existeix un greu problema habitacional i amb una alta demanda de lloguer.”Per fer efectiu aquest recàrrec, l’ajuntament actuarà d’ofici comprovant els rebuts de l’aigua i haurà de ser el propietari que demostri a través de diversos supòsits previstos en l’ordenança que l’habitatge està ocupat o que s’ajusta a algun dels criteris justificats de desocupació. Segons Baró, el nombre de supòsits és elevat i amb diferents casuístiques. L’acord de modificació de l’ordenança fiscal va ser aprovat per unanimitat dels onze regidors que conformen el ple i entrarà en vigor a partir del proper mes de gener a la Pobla i al nucli de Sant Joan de Vinyafrescal. “La mesura permet a titulars de cases buides llogar-les durant sis mesos i quedar exempts del recàrrec. Una mesura que pot beneficiar els usuaris que requereixen un habitatge durant un període concret, com per exemple mestres, estudiants dels cicles d’esports durant el curs o professionals de la salut, entre d’altres”, va assegurar en aquest sentit. A més, també va insistir en la dificultat de disposar d’habitatge a la localitat i “qualsevol iniciativa té la voluntat d’alleujar la falta de pisos, tant per a famílies com per a persones joves que volen independitzar-se o bé establir-se al municipi”, va comentar.Aquest mateix any la Generalitat va comprar a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració bancària (Sareb) 48 habitatges a la Pobla de Segur, encara que només se’n llogaran 36, perquè els dotze restants ja estaven habitats. També s’ha projectat la reforma integral de la quinzena de bungalous de l’àrea vacacional, que estan en desús.

Llum verda al projecte per posar comptadors d’aigua

El ple també va aprovar el projecte d’instal·lació de 3.000 comptadors d’aigua intel·ligents al municipi. Fins ara, els veïns paguen una mateixa factura, d’uns 120 euros l’any per habitatge, independentment del consum que facin. Així, l’objectiu del consistori és començar a instal·lar els comptadors entre finals d’aquest any i principis del pròxim. Implantar-los suposarà una inversió de 736.000 euros i el consistori compta amb una subvenció de l’ACA de 300.000 euros. A més, segons les dades de l’ajuntament, el consum diari d’aigua a la Pobla és ara de 304,25 litres per habitant. És molt superior a la mitjana de Catalunya, que és d’aproximadament de 117. En un altre ordre de coses, el consistori ha tret a licitació per 65.000 euros la contractació de sensors i aplicadors que permetin comptar el nombre de turistes que rep el municipi i gestionar així el flux de visitants a la localitat.