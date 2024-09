Demanen quatre anys per agredir un company de feina al Pallars Jussà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia de Lleida demana 4 anys de presó per a un home acusat d’agredir el seu company de feina en el Pallars Jussà. El judici per aquests fets, que van tenir lloc el 19 de setembre de 2022, es jutjaran el proper 2 d’octubre a l’Audiència de Lleida. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, cap a les 19.00 hores, l’acuso es va atansar per l’esquena al seu company de feina i “sense mediar paraula” li va donar una empenta colpejant-se la víctima la cara i el cap contra la paret. A més, afegeix, li va clavar diversos cops de puny. A causa de l’agressió, el ferit va perdre diverses peces dentals. A més dels quatre anys de presó per un delicte de lesions agreujades, la Fiscalia sol·liciti que indemnitzi la víctima amb més de 7.000 euros per les lesions i les seqüeles.