Presenten el projecte 'Gratitud Pallars' a les empreses turístiques

Una quinzena d’empreses turístiques del Pirineu han participat aquesta setmana en una jornada de treball, celebrada al poble d’Escaló i organitzada pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, per obtenir l’acreditació que verifica el seu compromís per aplicar els principis de turisme sostenible, segons marca la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits (CETS). D’aquesta manera, la jornada va servir per presentar el projecte Gratitud Pallars, que permet compensar la petjada ecològica a través d’iniciatives de turisme regeneratiu, com les microreserves o accions de voluntariat, perquè l’incloguin a les seues pàgines webs.