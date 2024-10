Llimiana convertirà una escola tancada en habitatge de lloguer

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Encara que en aquella dècada va perdre un terç de la seua població, 83 habitants de 255, Llimiana va sobreviure al tancament de l’escola d’Els Masos el 1975. El cens s’ha reduït des d’aleshores a poc més de la meitat (133 veïns el 2023), tot i que en realitat al poble viu la meitat d’aquesta xifra. “A l’hivern som al voltant de 60 entre el poble i les masies”, explica l’alcaldessa, María Jose Pérez, que ha vist en la rehabilitació d’aquest edifici, al pati del qual l’òxid del tobogan i els gronxadors dona fe del prolongat abandó que ha patit, una via per intentar atreure pobladors.

“Començarem les obres per rehabilitar l’antiga escola i disposar d’un habitatge de lloguer social”, explica Pérez, que recorda que “l’edifici ha estat aturat” des que el ministeri d’Educació va ordenar-ne el tancament a finals de l’any 1975.La dotzena d’escolars que hi havia al centre, i que rebia d’un únic mestre els ensenyaments de la recent EGB (Educació General Bàsica, implantada el 1970), va agafar a Llimiana les vacances de Nadal i va tornar a classe a primers de gener a Tremp.“La idea és que pugui venir a viure gent a aquesta casa”, assenyala l’alcaldessa. La previsió és que pugui estar disponible en un termini de sis mesos, a començaments de la primavera vinent.Les obres seran possibles gràcies a una subvenció de gairebé 100.000 euros que l’ajuntament de Llimiana ha rebut d’un programa d’accions contra la despoblació de la diputació de Lleida. El consistori de Gavet de la Conca ha rebut una ajuda similar del mateix projecte.L’edifici de l’antiga escola, que va funcionar com a tal durant vint anys, es troba al costat del Mas de Solduga, un nucli d’habitatges situat a la zona nord-oest del poble.

El poble acull la Fira del Mostillo el cap de setmana vinent

Llimiana acollirà dissabte vinent a la tarda i diumenge la quinzena edició de la Fira del Mostillo, que té a aquest producte típic de la rebosteria local com a eix. Més de trenta parades es distribuiran pels carrers de la localitat, que disposarà d’una zona d’aparcament i d’un servei de cotxe per atansar-hi la gent gran. El programa inclou degustacions, un ball de fira, diversos tallers –entre els quals un sobre l’elaboració del mostillo– i sortejos, tant per als assistents, que optaran a una cistella amb productes, com per als expositors.