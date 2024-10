El tram monitorat de la carretera de Sant Esteve de la Sarga costa a l'Ajuntament uns 8.000 euros l'any

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, fa uns dos anys que té instal·lats un sistema per monitorar d'un tram de dos-cents metres de la carretera LV-9124 per seguretat. Es troba a tocar del poble d'Alzina i un senyal de trànsit indica a l'entrada i la sortida del tram que "Si sona una senyal, no passeu pel tram". L'alcalde de Sant esteve de la Sarga, Jordi Navarra, ha explicat que un estudi geològic els va alertar que la muntanya pateix "un perill imminent de caure" i per aquest motiu van decidir instal·lar aquest sistema que si nota "moviments estranys" avisa. Aquest servei li suposa a l'Ajuntament uns 8.000 euros anuals.

L'alcalde ha explicat que són diners per un municipi tan petit, però que dona "tranquil·litat i seguretat" als usuaris de la carretera. Navarra ha dit que és conscient que el 100% de seguretat no hi és, però que si aquest sistema ha de servir per evitar un accident o desgràcia ja és molt important.

La carretera local LV-9124 té el seu punt d'inici a la C-13 i el seu final a l'encreuament de la zona urbana de nucli de Moror. La via compta amb una longitud de 7.560 metres i suporta un trànsit de 238 vehicles/dia (en un punt anterior al nucli de Guàrdia de Noguera), dels quals 7 són vehicles pesants d'acord amb les dades de l'últim pla d'aforaments publicat, l'any 2019.

Jordi Navarra ha recordat que la situació de les carreteres del municipi "no és gaire bona" i ha demanat més inversió per millorar-la. A tall d'exemple ha explicat que pels trams de carretera municipal, uns 40 km, disposen d'uns 25.000 euros del Pla de camins, i ha dit que reparar el ferm d'un sol quilòmetre suposa una inversió d'uns 50.000 euros. "Invertir en la carretera ens impedeix fer qualsevol altra inversió en obra nova al municipi", ha comentat Navarra.