El telefèric de la Vall Fosca finalitza la temporada d'enguany amb un total de 23.548 viatgers

El telefèric de la Vall Fosca, al Pallars Jussà, ha tancat la temporada d'estiu amb una afluència de viatgers superior a la de l'any passat, amb un total de 23.548 viatgers, i això suposa 1.420 més que el 2023 malgrat que la meteorologia no ha estat favorable. Unes xifres consolidades i mantingudes temporada rere temporada des que es va signar el primer conveni entre Endesa (propietària del telefèric) i l'Ajuntament de la Torre de Capdella per facilitar el transport de viatgers per a ús turístic, ja fa 35 anys. Des que es tenen registres (2009) ja són prop de 375.000 els excursionistes i famílies que han pogut visitar, mitjançant l'ús d'aquest telefèric, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

La cessió d'enguany ha estat entre el 3 de juliol i el 30 de setembre. Durant els mesos de juliol i agost, el nombre de persones que han pujat amb el telefèric ha estat inferior al del 2023. Concretament, al juliol hi ha hagut un 10,2% menys de viatgers, i a l'agost un 1,5% menys. Les xifres del mes de setembre, però, han fet augmentar el recompte final perquè s'ha pogut explotar turísticament durant tot el mes. Així, al setembre l'augment de viatgers respecte al 2023 ha estat del 44,8%. Un altre fet que ha afavorit tenir més visitants ha estat la introducció d'un preu amb descompte per a grups a partir de 20 persones.

Aquest any també es va utilitzar el telefèric per realitzar un rescat d'alta muntanya a mitjans de setembre, ja que a causa de la boira, l'helicòpter que habitualment s'utilitza per a aquest tipus de serveis no va poder volar. D'altra banda, enguany també s'han mantingut els horaris per poder viatjar amb animals de companyia, fet que suposa rebaixar l'aforament de persones en aquests viatges.

La posada en marxa del telefèric es realitza després que Endesa realitzi la revisió anual que inclou actuacions de manteniment ordinari mecànic i elèctric del dispositiu, el control de l'estat del cablejat, l'engreixat dels cables, i la comprovació de tots els elements de seguretat. Aquesta inspecció, que es du a terme des d'Endesa, permet que la Direcció General de Transport per Cable de la Generalitat de Catalunya n'autoritzi l'ús públic i, així, es pugui realitzar la cessió a l'Ajuntament de la Torre de Capdella durant els mesos d'estiu.

Un telefèric lligat a la construcció de la central hidroelèctrica reversible Sallente-Estany Gento

La funció principal del telefèric, que l’any 1986 era considerat el telefèric de major càrrega del món, ja que pot transportar fins a 25.000 quilos de pes, és salvar el desnivell entre Sallente i Estany Gento, tant per a persones com per a materials. L’estació inferior està ubicada a la cota 1.770, a tocar de la subestació de Sallente, i la superior a la cota 2.140, a prop d’Estany Gento. El telefèric salva un desnivell de 450 metres en 14 minuts.

El telefèric va ser construït l’any 1981 per substituir l’antic sistema d’accés al llac (dos funiculars i un ferrocarril de via estreta) i facilitar el transport del personal i els materials, inclús camions, durant la construcció de la nova central hidroelèctrica reversible Sallente-Estany Gento, la primera de bombeig a Catalunya, va entrar en funcionament l’any 1985 i va representar tota una revolució tecnològica.