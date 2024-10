Els bungalous de la Pobla, sense okupes mentre planegen obrir-los

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’antic complex turístic de bungalous de la Pobla de Segur torna a estar lliure d’okupes. Un jutge va dictaminar-ne el desnonament a finals del mes passat i al cap de pocs dies els que hi eren van marxar pel seu propi peu, segons va explicar l’alcalde del municipi, Marc Baró. L’ajuntament va tenir constància ja el 2023 que com a mínim dos dels divuit bungalous que hi ha al lloc estaven okupats. Els Mossos d’Esquadra van identificar dos persones. No causaven problemes, però es va iniciar un procés judicial per desallotjar-los al tenir l’ajuntament plans de futur per a les cases.

En concret, vol reobrir-les per allotjar turistes durant períodes de vacances així com acollir estudiants dels cicles d’esports durant el curs acadèmic. Al Pirineu, per a molts joves –i fins i tot treballadors– és una odissea trobar pis i hi ha qui acaba optant per viure en una furgoneta.Per evitar la reokupació dels bungalous mentre es prepara el projecte i els recondiciona, el consistori ha reforçat la tanca perimetral del lloc i ha contactat amb un pastor perquè el seu ramat de cabres els netegi de males herbes. Paral·lelament, està pendent que el departament d’Educació aprovi una FP dual de maçoneria, els estudiants de la qual s’encarregarien de rehabilitar les construccions a partir del proper any. Les cabanes disposen d’entre quatre i vuit places cada una, estan construïdes d’obra i compten amb sala d’estar menjador, lavabo complet, cuina i sistema de calefacció. Actualment, no disposen d’aigua, llum ni altres serveis i han estat espoliats. Tampoc s’ajusten a la normativa urbanística ni als requisits actuals per considerar-los habitables. “Estem estudiant quin tipus de llicència podem obtenir a fi de donar-los ús”, va dir Baró. Els bungalous van ser construïts fa trenta anys, encara que no va ser fins al 2022 que l’ajuntament va recuperar-ne la plena gestió.