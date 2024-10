Les cabres netegen els bungalous

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Feia més d’un any que diversos okupes vivien als bungalous de l’antic complex turístic de la Pobla de Segur. Un jutge va dictaminar-ne el desnonament a finals del mes passat i ara és un ramat de cabres el que campa al seu aire al lloc. En aquest cas, els remugants estan a l’àrea coneguda com a Ciutat de Vacances a instàncies de l’ajuntament de la localitat, que vol netejar la zona de males herbes com a pas previ per rehabilitar l’entorn. Ho fa amb la finalitat de dinamitzar-lo a nivell econòmic durant l’estiu, així com alleujar la problemàtica que afronten estudiants forans al no trobar lloguer de temporada.

L’ajuntament va reforçar la tanca perimetral del lloc i va tapiar els bungalous després d’alliberar-los. Ara espera el vistiplau del departament d’Educació per estrenar al municipi una FP dual de maçoneria, els estudiants de la qual s’encarregarien de rehabilitar les cabanes durant el curs, que actualment no disposen d’aigua, llum ni altres serveis i han estat espoliats. Paral·lelament, ja treballa en el projecte per licitar la gestió d’aquest lloc una vegada estigui reformat, amb l’objectiu que allotgi turistes durant els mesos d’estiu, a més d’estudiants durant el curs.