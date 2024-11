Unes 80 parades en la tradicional Fira promocionen el codony

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Tremp va viure ahir una nova edició de la Fira del Codony, un esdeveniment que ja és referent a la comarca i que se celebra per promoure aquest típic producte, així com altres aliments de proximitat i la tradició artesanal en la seua elaboració. La fira va comptar amb més de vuitanta parades de productors i artesans locals, que van omplir el recinte firal d’una gran varietat d’aliments i altres articles, segons van explicar fonts municipals. Al mercat firal, els visitants van poder provar i comprar des de codonys i productes elaborats amb aquest fruit (allioli, dolç de codony envasat, coques, pastes i fins i tot licors i cerveses) fins a oli d’oliva verge extra, embotits tradicionals, formatges, mels i vins, entre d’altres.

El certamen s’emmarca dins del festival gastronòmic Cordevi i aquest any arriba a la 23a edició. La mostra va compartir espai, per tercer any consecutiu, amb la III Fira d’Esports de Muntanya.A més de les parades, les activitats complementàries van ser tot un èxit de participació. La jornada va començar amb un esmorzar popular, que va congregar veïns i visitants en un ambient festiu. En el concurs d’allioli de codony es van presentar divuit receptes. Més tard va tenir lloc el taller d’elaboració d’allioli de codony i la demostració de cuina en directe amb Arnau Paris, que va reunir nombrós públic.A la tarda, el programa d’actes va continuar amb l’espectacle Cabaret de pallasses, de la companyia Teatre sobre Rodes que va acaparar l’atenció dels més petits. Va continuar amb una cercavila a càrrec dels Gegants de Tremp acompanyats de la Colla Xirigralles i la colla de Castellers Malfargats del Pallars que va recórrer els carrers de la població, arrodonint així una jornada també dedicada a la cultura popular.La fira consolida d’aquesta manera la seua importància com a punt de trobada per a la promoció d’aquest producte local ja típic de la cultura del Pallars Jussà, segons assenyala el consistori.