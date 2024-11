Les ratafies de la Pobla de Segur, de les més exitoses internacionalment

La Ratafia dels Raiers Reserva de l’Avi Joan i la Ratafia Portet 1883 Reserva 33 Llunes han estat reconegudes internacionalment per Spirits Selection, el concurs mundial de licors de Brussel·les, que aquest any es va celebrar a la ciutat xinesa de Renhuai. Elaborades per Licors Portet de la Pobla de Segur, empresa familiar i artesanal fundada el 1833, i dedicada a l’elaboració de licors tradicionals, ha aconseguit una medalla d’or per a la primera i una altra de plata per a la segona.

Aquests reconeixements reafirmen el compromís de l’empresa familiar per la tradició i la qualitat del producte del territori. Es tracta de dos guardons que se sumen a la llista dels 53 premis que ja havien rebut en els últims tretze anys, segons explica Àngel Portet, un dels titulars de la firma. L’empresa produeix a l’any 115.000 botelles de més de 40 varietats diferents de ratafies. “Procurem fer licors tradicionals amb productes del territori però també el que ens sol·licita el client i innovem constantment”, va assegurar. També va afegir que en els últims temps s’elaboren ratafies per a la Val d’Aran, un licor conegut com Aigua de Nodes o licor de Cassis dera Val. “Ens han demanat licor d’avellanes, cireres, castanyes, groselles, bolets (ceps) o de cervesa Ctretze Pirineus de la Pobla. El que fem és respondre a les necessitats del territori i dels clients”, diu. Les últimes propostes que han rebut han estat una ratafia de figues i de flors elèctriques (una flor comestible semblant al pebre asiàtic). Àngel Portet va assegurar que les distincions suposen un estímul per a la família i el treball diari”. Segons explica, l’últim any han rebut més de 1.500 visites tant a la destil·leria com a la botiga del centre de la localitat. “La majoria d’aquestes visites arriben al Pallars amb el Tren dels Llacs”, afegeix.