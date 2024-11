Quarta trobada de llauradors amb tracció animal moderna a Salàs

Amb l’arribada de la mecanització agrícola la utilització de cavalls, burros o mules per estirar l’arada va anar perdent importància fins a convertir-se en residual a dia d’avui. Però la recuperació de la tracció animal està ressorgint per a treballs específics en els àmbits hortícola, vitivinícola o forestal. S’està recuperant com una eina de precisió en sectors professionals i aquesta tracció animal moderna porta aparellat el desenvolupament d’una maquinària específica i adaptada als treballs que s’han de fer en una fusió entre nova tecnologia a les eines i sistemes de tret tradicional.

Aquest cap de setmana, Salàs de Pallars acull l’Aplec de Llauradors i la quarta edició de la Trobada Ibèrica de Tracció Animal, que va congregar llauradors tradicionals arribats de Portugal, Galícia, Madrid, Zamora o les iIlles Balears. La trobada, iniciativa que va aglutinar diferents associacions que treballen per preservar aquestes races d’èquids de treball, va posar en relleu la importància i els beneficis de la tracció animal en l’agricultura i la seua viabilitat.

El punt àlgid del dia va ser el concurs de llauradors, en el qual van participar una desena d’animals i una dotzena de llauradors, dos dels quals eren dones. Un concurs que va congregar desenes de visitants, que van poder comprovar l’ús sostenible, conscient i responsable de la tracció animal.

Com a speaker de la jornada, el periodista televisiu Marc Giró va animar els concursants a llaurar finques que havien estat condicionades per a tal efecte. Una jornada tècnica sobre el Pla de Transferència Tecnològica va completar la jornada.

Per avui es preveu la desena Mostra de Bestiari de Peu Rodó, la representació teatral d’un Tracte de compra amb textos firmats per Pep Coll, i la fira tradicional amb expositors tradicionals.