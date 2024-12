Cròtals amb GPS per vigilar la salut de 300 ovelles a Tremp

Instal·lar cròtals amb GPS en més de 300 ovelles del Jussà per assegurar pastures i facilitar el maneig de la ramaderia ovina davant dels reptes climàtics. Aquest és l’objectiu del projecte pilot que ha impulsat l’ajuntament de Tremp i que està finançat per l’oficina de Transformació Econòmica de la Diputació i el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) per millorar la tecnificació de les explotacions. “L’objectiu és instal·lar aquests dispositius al 5% de la cabanya d’una desena de ramaders de Tremp que pasturen pel terme municipal”, va explicar Dolors Extalar, tècnica de l’ajuntament de Tremp. Va afegir que es tracta d’un projecte d’innovació tecnològica que permetrà durant un any monitorar diferents ramats i conèixer el benestar dels animals, ja que inclouen tècniques d’intel·ligència artificial per detectar anomalies i malalties en els animals. Els dispositius han estat dissenyats per l’empresa Ixorigué, referent en aquest àmbit i la prova pilot que es farà a Tremp. Serà la primera que es farà a Espanya. El projecte es complementa amb el desplegament de la connectivitat a través de la instal·lació de sis antenes LoRaWan, que s’instal·laran en diferents punts del terme per oferir la cobertura necessària per als dispositius digitals. El projecte inclou la digitalització dels llibres d’explotació i les dades de la ramaderia, formació per utilitzar aquests dispositius i l’aplicació del programa, així com una anàlisi dels patrons de pasturatge i convivència amb depredadors de la zona de Tremp.

En aquest context, fa anys que l’ajuntament de Tremp desenvolupa projectes de suport a la ramaderia ovina, conscient de la importància que aquest sector té en l’economia del municipi. El Jussà, la comarca amb més caps d’ovelles de Catalunya, fa més de deu anys que treballa la marca Pallars Terra de Corder, amb l’objectiu de posar en relleu el territori i el seu potencial.