Més de 230.000 euros per obrir franges de prevenció d'incendis el 2025

L’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga va aprovar en l’últim ple el projecte bàsic per a l’obertura i manteniment de franges de prevenció d’incendis forestals que suposarà una inversió de més de 231.000 euros, segons va explicar l’alcalde, Jordi Navarra. Aquesta actuació, que se sufragarà majoritàriament amb ajuts de la conselleria d’Agricultura, es portarà a terme en tots els nuclis del municipi. L’any passat ja es van habilitar franges antiincendis a Alsamora i en el transcurs del 2025 s’actuarà a Estorm, Alzina, Moror, Beniure, Sant Esteve de la Sarga, l’Agustina, la Clua, la Torre d’Amargós i Castellnou de Montsec. També es faran franges protectores en alguns trams de la carretera.

Per una altra banda, l’ajuntament procedirà el 2025 al monitoratge dels dipòsits d’aigua i a la instal·lació de comptadors a les vivendes, així com en totes les preses i captacions per saber la despesa d’aigua en tot moment. També es farà una nova captació a la Noguera Ribagorçana.

D’aquesta manera, tot aquest projecte també suposarà una inversió de prop de 300.000 euros que sufragarà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Agricultura. L’actuació es licitarà a primers de l’any vinent.