Liciten les obres d’instal·lació de la ressonància magnètica a la planta baixa de l’Hospital del Pallars

L’Hospital Comarcal del Pallars, amb seu a Tremp, gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, iniciarà aviat les obres d’instal·lació de l’aparell de ressonància nuclear magnètica (RNM) a la planta baixa del centre. Aquest fet comportarà una millora en el servei que s’ha ofert des de l’abril de 2023 fins al juny de 2024 amb una unitat mòbil ubicada una setmana al mes a la plaça Dr. Pasqual. Des del juny de 2024 les proves es fan al centre Alomar de Tremp. La instal·lació fixa de l’aparell a l’interior de l’hospital fa necessari adequar espais dins i fora del centre. Les obres, que compten amb un pressupost de 761.747 euros, finalitzaran durant el tercer trimestre d’aquest any.

Gestió de Serveis Sanitaris, conjuntament amb el Servei Català de la Salut, des de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, han treballat conjuntament per poder materialitzar l’adquisició de la RNM. Un aparell de ressonància fix a l'Hospital de Tremp ha estat una demanda històrica al Pallars, ja que l’Hospital no disposava de servei propi fins al 2023 i els pacients havien de desplaçar-se a l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida.

La prova de la ressonància magnètica

La ressonància magnètica és una tècnica de diagnòstic per la imatge que s'utilitza per a una gran varietat d'afeccions, des de ruptures de lligament fins a la caracterització de tumors, i complementa en moltes ocasions altres tècniques com són l’ecografia o el TAC.