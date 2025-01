Acte contra la MAT sense autorització a Tremp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La rambla Doctor Pearson de Tremp, al Pallars Jussà, va acollir ahir una activitat denominada VerMat Musical, publicitada per l’Ateneu del Pallars, que es va celebrar sense autorització municipal, segons va confirmar Sílvia Romero, alcaldessa del municipi i delegada del Govern al Pirineu. Va explicar que van rebre una sol·licitud d’ocupació de la via pública en aquest vial per part d’“una identitat que no coneixem amb un nom inexistent i un DNI fals”. Va afegir que van requerir-los la identificació i van argumentar que aquest lloc no era l’idoni per qüestions de seguretat i de convivència, ja que l’activitat incloïa un concert. Va assegurar que els organitzadors no van respondre, no es van identificar ni van completar la tramitació del permís d’ocupació de la via pública. Romero va afirmar que no van avisar els Mossos, però veïns van indicar que sí que hi van acudir.