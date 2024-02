L'aigua a Rialp i Alins torna a ser apta per al consum després que les analítiques surtin netes de nonilfenol

detail.info.publicated acn

L'aigua de Rialp i Alins, al Pallars Sobirà, ja és apta per al consum després que les analítiques hagin sortit netes de nonilfenol, el component químic que des de la setmana passada obliga a restringir el consum d'aigua de beure en municipis de l'Alt Pirineu i el Segrià. En aquest sentit, Rialp i Alins han recuperat la normalitat en el consum d'aigua per beure després de Sorpe, que ho va fer dilluns, mentre que Peramea i Massalcoreig, al Segrià, resten a l'espera de conèixer els resultats dels estudis. Des de dimecres passat, els veïns havien de fer servir aigua embotellada per beure i cuinar, igual que als altres municipis afectats.

La Diputació de Lleida s'ha fet càrrec de pagar les despeses de subministrar aigua potable als ajuntaments afectats per l'aparició a les xarxes de distribució d'aquest component químic vinculat als detergents industrials.