Neix un projecte per recuperar la indumentària de pastor feta amb pell d'ovella per evitar que acabi desapareixent

Cada cop queden menys pastors que sàpiguen treballar la pell d'ovella per fer-se la indumentària com les motxilles, les fundes de paraigua o els davantals per protegir-se del fred i la pluja. Amb l'objectiu que no es perdi aquest llegat de la indumentària de pastor feta amb pell d'ovella, l'Ecomuseu dels pastors a Llessui, al Pallars Sobirà, l'Ecomuseu de les valls d'Àneu, i el mestre artesà Edu Marín, estan treballant en un projecte de recuperació de tota aquesta vestimenta. Marín ha dit que és una cultura que està poc documentada de la que ja queden pocs informants. Recuperar i ensenyar aquestes peces a l'Ecomuseu dels Pastors és el principal objectiu però per Marín el somni seria veure que algun pastor en actiu la torna a fer servir.

Una capa feta amb pell d'ovella que els pastors es posaven a l'esquena per protegir-se del fred i la pluja.Marta Lluvich / ACN

A l'Ecomuseu dels pastors ja hi ha una petita mostra de peces, que amb el pas del temps algunes s'han malmès i que cal tornar-les a fer. L'encarregat serà Edu Marín, recentment reconegut amb el títol de mestre artesà, qui regenta un taller de cuir a Peramea, al Pallars Sobirà, de d'on amb tècniques artesanals manté aquest antic ofici.

Indumentària de pastor

La primera peça d'indumentària de pastors que va aprendre a fer Marín, ara fa més de quinze anys, va ser una motxilla de pastor que serveix per portar el menjar i manté pel pa tou i la beguda fresca. El pastor se la penja a l'esquena quedant molt ben subjectada amb els corretjons.

Una motxilla de pastor feta amb pell d'ovellaMarta Lluvich / ACN

Entre altres peces que s'estan recuperant i l'Ecomuseu dels pastors exposa hi ha el pelló, la cuera, el culero, l'embós o el davantal. El pelló és tracta d'una manta feta amb diverses pells d'ovella. Posant-la sobre un munt d'herba seca servia com a llit per descansar i protegia de la humitat i el fred. La cuera era una jaqueta de pell amb la llana cap a fora que servia per cobrir l'esquena. Es la peça més primitiva de a vestimenta pastoral. I el davantal és una peça que cobreix la part superior del tronc i les cuixes fins als genolls.

El culero és una peça petita amb la part llanuda cap a fora per protegir-se, quan s'asseien, de la humitat del terra. Es van començar a utilitzar al deixar de fer-se servir les calces de pell. La funda del paraigua i la tira per penjar-se'l a l'esquena també ho feien amb pell.

L'Ecomuseu de les valls d'Àneu té una vintena de peces antigues en el seu fons entre motxilles, armilles i pellons. Aquestes peces les ha aportat l'Ecomuseu per poder-les reproduir així com referències escrites i gràfiques provinents del fons Ramon Violant i Simorra que està dipositat a l'Ecomuseu.

Maria Pou, tècnica de l'Ecomuseu dels pastors de Llessui ha resumit que aquest projecte vol recuperar un llegat pastoral ja perdut i ensenyar-lo. Pou ha recordat que la primera sala de l'Ecomuseu ja mostra algunes d'aquestes peces.