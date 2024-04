Gerri de la Sal: la variant que no va ser

Peces prefabricades de metall i ciment, tanques de formigó, senyals provisionals i altres vestigis de les obres de la variant de Gerri de la Sal romanen abandonats al voltant del poble 12 anys després que l’Estat paralitzés els treballs. Els va iniciar el 2 de juny del 2011 per alleujar de trànsit l’estreta travessia del poble, un coll de botella de l’Eix Pirinenc (N-260), però els va aturar poc després, a finals d’aquell mateix any. No hi va haver explicació oficial dels motius per part del Govern espanyol.

Les obres van quedar paralitzades en un moment de retallades pressupostàries en plena crisi econòmica, però també davant del temor que l’excavació del túnel previst provoqués allaus i danyés cases del poble. Això era motiu de preocupació per a part dels veïns, i un informe geològic de la Generalitat suggeria que no anaven desencaminats. Apuntava a la possibilitat de despreniments sobre habitatges i advertia que la perforació podria perjudicar les salines del poble.Els escassos mesos d’obres van ser suficients per deixar una profunda empremta a l’entorn de Gerri de la Sal. Als materials abandonats, se sumen els primers moviments de terres per a la calçada de la variant, la preparació del punt del pendent on havia de començar a excavar-se el túnel i, sobretot, la desaparició del poble del Comte. Més d’una dècada després, la Generalitat ha plantejat reprendre l’obra, mitjançant una addenda en l’acord amb l’Estat segons el qual aquest ha d’aportar 260 milions d’euros perquè l’administració catalana executi millores a l’Eix Pirinenc. L’ajuntament veu amb bons ulls aquesta possibilitat. L’alcaldessa de la localitat, Anna Sentinella, creu que milloraria la mobilitat i incrementaria l’atractiu turístic de Gerri de la Sal.

Un sortint eixampla la travessia després d’ajornar la circumval·lació

Després d’ajornar sense nova data les obres de la variant de Gerri, el Govern espanyol va emprendre com a alternativa la construcció d’un sortint per eixamplar l’estreta variant de l’Eix Pirinenc a través del poble. Es va adjudicar per poc més de dos milions d’euros, davant els 46 milions en què hi havia pressupostada la circumval·lació. Els treballs es van iniciar el novembre del 2015 i la travessia eixamplada es va estrenar el juny del 2017.

Un poble demolit per a una carretera que mai es va construir

La desaparició del poble del Comte va ser un dels efectes més destacats de les obres de la variant de Gerri de la Sal. Aquest nucli, que el 2011 ja estava pràcticament deshabitat, va ser enderrocat per deixar pas al traçat d’una carretera que mai no va arribar a construir-se, i l’última veïna, una dona d’avançada edat, va haver d’abandonar-lo. Després de les demolicions persisteixen fragments de murs i voltes de les cases desaparegudes.