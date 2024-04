Set negocis germinen al Sobirà

Alguna cosa es va movent en les estructures econòmiques del Pallars Sobirà, on amb el suport d’iniciatives com Sobirà Dinàmic van tirant endavant projectes de micronegocis impulsats per emprenedors locals.

La segona edició del programa Posa en marxa el teu negoci, organitzat per Sobirà Dinàmic amb el suport del Servei Públic d’Ocupació, ha proporcionat a set emprenedors formació sobre diversos eixos de la gestió dels negocis.Els set projectes inclouen àrees com les activitats infantils i culturals, el comerç, la restauració, els allotjaments turístics, els productes de proximitat, l’agricultura i, finalment, la il·lustració i l’art gràfic.Aquestes set iniciatives s’afegeixen a les tres que van participar en l’edició de l’any passat, una del sector dels esports, una altra de centrada en l’artesania i una més que girava entorn de les flors i els elements ornamentals.

El programa d’aquest any s’ha distribuït en tres jornades monogràfiques, una de dedicada al disseny i desenvolupament del model de negoci, una altra sobre màrqueting, amb matèries com la identificació del públic objectiu i la segmentació del mercat, i una tercera de centrada en l’anàlisi financera i la sostenibilitat econòmica de les iniciatives.El foment de l’emprenedoria és un dels objectius del programa, que s’inclou a les accions destinades a potenciar la diversificació de l’economia en una comarca com el Sobirà, la competitivitat de la qual es veu limitada, segons l’anàlisi del mateix Sobirà Dinàmic, pel predomini de sectors com l’agricultura, la ramaderia i el turisme i “on la diversificació econòmica depèn excessivament d’uns sectors que guien la població cap a una vulnerabilitat davant de canvis al mercat o fenòmens climàtics imprevistos”.“L’aposta per l’emprenedoria és fonamental per abordar la falta d’oportunitats laborals i fomentar la diversificació”, afegeixen.

La consolidació de les exportacions de 27 empreses alimentàries

Cinc empreses del sector de la carn ecològica de l’àrea de la Pobla de Segur venen el 90% de la seua producció en locals i restaurants especialitzats; 19 cellers, dotze del Jussà i set del Sobirà, envien a altres zones més del 70% del vi que elaboren, i tres firmes pallareses exporten dos terços de l’oli de muntanya que embotellen, bona part al Regne Unit, Holanda i Alemanya. Són algunes de les dades que ofereix Ramon Roca, autor del llibre El Pallars, oportunitats de negoci, una radiografia de 24 empreses que posa sobre la taula l’existència en aquestes dos comarques d’un ecosistema d’emprenedoria i innovació que porta anys quedant fora dels principals focus informatius.