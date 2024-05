L'home de 85 anys de Sort tirotejat reconstrueix els fets amb els Mossos

L’usuari de 85 anys de la residència Àngel Serafí Casanoves de Sort que dilluns al matí va resultar ferit al rebre l’impacte d’un tret, com va avançar SEGRE ahir, va reconstruir ahir els fets juntament amb els agents dels Mossos d’Esquadra que investiguen el cas. L’home va resultar ferit en un braç i va rebre l’alta després de ser atès a l’hospital del Pallars de Tremp, on va ser evacuat en ambulància.

D’aquesta forma, ahir al matí, davant dels policies, va descriure com va viure la situació. Així mateix, tant agents de les unitats d’Investigació com de la Policia Científica van tornar a pentinar la zona del jardí i l’hort on van passar els fets a la recerca d’altres perdigons. L’ancià va resultar ferit per l’impacte d’un perdigó del calibre 22 amb orifici d’entrada i sortida.

Els investigadors continuen buscant l’arma i l’autor, hi ha diverses hipòtesis i no es descarta una gamberrada

Així mateix, els policies van continuar buscant també l’arma i el lloc exacte des d’on s’hauria produït el tret, que se sospita que es va fer des de l’interior de la residència. També si va ser intencionat o accidental. Totes les hipòtesis continuen obertes i no es descarta una gamberrada.Els fets van ocórrer cap a les 11.00 hores de dilluns al geriàtric, situat a la carretera de la Seu d’Urgell a la capital del Pallars Sobirà, quan l’home es trobava a l’exterior, a la zona del jardí i de l’hort, i va rebre l’impacte d’un projectil, un perdigó, en un braç. En cas de ser identificat, l’autor podria ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de lesions. A l’impactar-li al braç és possible que es rebutgi el delicte de temptativa d’homicidi, malgrat que no pot descartar-se aquesta imputació. També, en el cas que no tingui llicència, s’imputaria tinença il·lícita d’armes.