Voluntaris recullen fins a 50 quilos d'escombraries a prop del riu a Rialp

Una dotzena de socis i simpatitzants del Club de Pesca Sort Pirineu i de la Societat de Pescadors de Rialp van participar ahir en el projecte Libera 1 m2 contra la basuraleza i van aconseguir recollir prop de cinquanta quilos d’escombraries a la ribera del riu Noguera Pallaresa al seu pas per aquesta localitat. En concret, en el tram de l’àrea d’autocaravanes de Rialp i el barranc de Sant Antoni. L’acció es va emmarcar en la campanya Libera de recollida de basuraleza en espais naturals, organitzada per l’entitat SEO/BirdLife en aliança amb Ecoembes, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que té lloc el 5 de juny. Aquesta és la vuitena edició que se celebra d’aquesta iniciativa que compta amb la participació de voluntaris col·laboradors que prioritzen mantenir nets els cursos i riberes dels rius. Al llarg de l’any són diverses les iniciatives que es porten a terme al Pallars, seguint el curs del riu per retirar escombraries i residus acumulats a la ribera i el curs.