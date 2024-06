El Pirineu reclama adaptar les polítiques d'habitatge a la realitat de la muntanya

La primera Jornada d’Habitatge de l’Alt Pirineu i Aran va posar ahir de manifest la necessitat de modificar polítiques per adaptar-les a aquestes àrees. La secretària tècnica de la Taula d’Habitatge, Sílvia Rodríguez, va destacar que l’Alt Pirineu és “una zona molt rural i les polítiques estan pensades des d’una òptica urbana” i va apostar per canviar les prioritats: emergència econòmica o zones més poblades. A l’Alt Pirineu “l’emergència econòmica no es dona, però sí la poblacional”, va dir.

La directora de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), Eva Fiter, va ressaltar que no hi ha oferta per a la demanda de primera residència, i això, va dir, comporta per a molts pobles el risc de quedar deshabitats. Fiter va explicar que l’Alt Pirineu i l’Aran compten amb realitats molt diverses, però en general viuen una situació de fragilitat demogràfica. Davant d’aquesta, va afegir, l’accés a l’habitatge se situa “com a factor clau per fer front al repte poblacional”. “La fixació de població és important perquè condiciona el desenvolupament i el futur”, va afegir.