Tallen la carretera N-260 per exigir més habitatge de lloguer al Pirineu

Unes quaranta persones es van manifestar divendres passat a Sort per reivindicar que l’habitatge “és un dret i no una mercaderia”. Els participants van tallar el trànsit a la nacional N-260 que travessa la capital del Sobirà durant més d’una hora amb el lema El vostre oci, la nostra precarietat.

La concentració es va organitzar perquè coincidís amb l’operació sortida del cap de setmana llarg de Sant Joan i el col·lapse de vehicles va evidenciar l’arribada de centenars de persones al Pirineu amb lloguers estacionals de pisos i segones residències “alimentades pel monocultiu turístic de la comarques que tensa el territori”, segons els organitzadors, el Front Habitatge Pirineu. Segons les dades de la Generalitat, al Pallars Sobirà hi ha un total de 795 habitatges d’ús turístic que representen un total de 4.373 places. Molts consistoris i entitats socials atribueixen a l’existència d’aquest tipus d’allotjaments l’escassetat de pisos al mercat i el seu elevat preu.Un decret per part del Govern considera que la presència d’habitatges d’ús turístic està tensant el mercat en poblacions com Alt Àneu, Sort, Esterri d’Àneu, Espot, la Guingueta d’Àneu, la Torre de Capdella, Llavorsí o Llívia, entre altres municipis.