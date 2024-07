Rescats de muntanya a Espot i Lles de Cerdanya

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en dos rescats de muntanya a la demarcació de Lleida. La primera de les actuacions es va produir a Lles de Cerdanya sobre les dotze del migdia, quan van rebre l’avís que un excursionista havia patit una caiguda al Cap del Rec. Al lloc va acudir una dotació terrestre i un helicòpter del Grup d’Actuacions Especials (GRAE). Després de localitzar la persona accidentada, li van immobilitzar el turmell i la van traslladar a una ambulància.

Poc després, a les 12.37 hores, van rescatar un altre excursionista que es trobava al refugi Josep Maria Blanc d’Espot i que no podia continuar la marxa perquè s’havia fet mal a un turmell. El GRAE el va evacuar fins l’heliport de Tírvia, on l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per evacuar-lo.