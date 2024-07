El telefèric de la Vall Fosca inicia aquest dimecres la temporada turística

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El telefèric de la Vall Fosca inicia demà dimecres la temporada turística coincidint amb el 35è aniversari de la signatura del primer conveni que va facilitar-ne l’obertura al transport de viatgers. El telefèric, propietat d’Endesa, es va construir per atendre les necessitats de transport de la central reversible de Sallente i obre cada estiu pels excursionistes i famílies que vulguin accedir a 2.200 metres a l’únic parc nacional de Catalunya: el d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Imatge del telefèric l'any 1984.Fons Històric d'Endesa

Aquesta iniciativa és possible gràcies a la renovació d’un conveni entre Endesa i l’Ajuntament de la Torre de Capdella, municipi on hi ha el telefèric, i que es va firmar per primer cop l’any 1989. En concret, enguany la companyia energètica en fa la cessió per a usos turístics al consistori des del 3 de juliol al 30 de setembre, després que la Direcció de Transports i Mobilitat hagi certificat que reuneix totes les condicions de seguretat i funcionament necessàries per passar a ús públic.

El telefèric, que habitualment s’utilitza un cop al mes perquè els tècnics d’Endesa puguin accedir a l’embassament d’Estany Gento i salvar en 14 minuts un desnivell de 450 metres, estarà obert cada dia durant la temporada d’estiu[1] com a porta d’accés a 32 estanys, que formen un espectacular paratge; rutes com la via verda del Carrilet, de 5 quilòmetre; pics de gairebé 3.000 metres com el Peguera o Montsent de Pallars, o la famosa ruta pels refugis del Parc Nacional, Carros de foc. L’any passat va registrar la xifra de 22.128 passatgers.

La posada en marxa del telefèric es realitza després d’haver passat la revisió anual que inclou actuacions de manteniment ordinari mecànic i elèctric del dispositiu, el control de l’estat del cablejat, l’engreixat dels cables, i la comprovació de tots els elements de seguretat. Aquesta inspecció, que es du a terme des d’Endesa, permet que la Direcció General de Transport per Cable de la Generalitat de Catalunya n’autoritzi l’ús públic i, així, es pugui realitzar la cessió a l’Ajuntament de la Torre de Capdella durant els mesos d’estiu.

Tiquets i serveis

Aquest any s’incorporen novetats en els preus del telefèric, per afavorir que tothom tingui accés a aquesta experiència única als Pirineus de Catalunya. Així es podran trobar reduccions per a famílies, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, majors de 67 anys i grups a partir de 20 persones. Aquests avantatges se sumen als que ja hi havia per famílies nombroses i monoparentals, i als descomptes que ofereixen els establiments del municipi i d’alguns municipis veïns del Pallars Jussà.

Els tiquets es poden comprar conjuntament amb l’entrada del Museu Hidroelèctric de Capdella, visita imprescindible per descobrir què amaga el paisatge que es veu a la zona dels estanys. Al museu també es pot visitar l’exposició temporal “Històries i camins”, un passeig literari pels camins pirinencs, creada des de la Taula de Camins de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). Es tracta d’una exposició centrada en històries que amaguen els camins dels Pirineus i que es podrà visitar de manera gratuïta durant tot l’estiu al Museu Hidroelèctric de Capdella, de manera gratuïta i dins l’horari de l’equipament.

Aquest any s’oferirà servei de bar al peu del telefèric, Vall Fosca 1.750, i també servei de bar i restaurant a l’arribada a Estany Gento, Telefèric 2.200, on es pot gaudir d’unes vistes espectaculars des de la terrassa.

El servei de telefèric va lligat amb el servei del bus del Parc, que donarà servei de l’1 de juliol fins al 30 de setembre, de la Pobla de Segur a Sallente, per facilitar l’accés en transport públic al Parc Nacional. Més informació sobre horaris i venda de tiquets en línia a www.vallfosca.net

Un telefèric lligat a la construcció de la central hidroelèctrica reversible Sallente-Estany Gento

La funció principal del telefèric –que l’any 1986 era considerat el telefèric de major càrrega del món, ja que pot transportar fins a 25.000 quilos de pes– és salvar el desnivell entre Sallente i Estany Gento, tant per a persones com per a materials. L’estació inferior està ubicada a la cota 1.770, a tocar de la subestació de Sallente, i la superior a la cota 2.140, a prop d’Estany Gento.

El telefèric va ser construït l’any 1981 per l’antiga Fecsa –actualment integrada a EGPE, la branca de renovables d’Endesa– per substituir l’antic sistema d’accés al llac (dos funiculars i un ferrocarril de via estreta) i facilitar el transport del personal i els materials, inclús camions, durant la construcció de la nova central hidroelèctrica reversible Sallente-Estany Gento, la de més potència als Pirineus, que va entrar en funcionament l’any 1985 i va representar tota una revolució tecnològica.

La central, que té una potència de 468 MW i 4 turbines, es troba a l’interior d’una caverna, a sota la presa de Sallente, i compta amb un circuit d’aigua tancat, és a dir, durant 6 hores baixa d’Estany Gento (cota superior) a l’estany de Sallente (cota inferior) i produeix energia aprofitant el desnivell de 400 metres que hi ha entre els dos estanys. Després, l’aigua es remunta a l’estany superior durant 8 hores (les de menys consum energètic) per poder-la utilitzar novament.