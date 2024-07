Un ramader d'Alins es planteja tancar l'explotació pels atacs de l'os als seus animals

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un dels dos ramaders del poble d'Alins, al Pallars Sobirà, es planteja deixar de fer de pagès pels danys de l'os al seu ramat. Nacho Castellarnau té un centenar de vaques a la muntanya del poble i aquesta setmana en detectar moviments estranys dels animals, gràcies als collars GPS que porten, va anar a comprovar que passava i va trobar que li faltaven animals al ramat. En total, un vedell mort, un segon que es va haver de sacrificar per les moltes ferides que presentava i un tercer que s'ha emportat cap a casa per curar-lo. Castellarnau diu que "no està tranquil" amb els animals a la muntanya per por a més atacs de l'os i pregunta a l'administració que ha de fer i com ha d'actuar amb el ramat que pastura a la muntanya.

El ramader diu que retirar tots els animals de la muntanya i tancar-los a la granja "econòmicament és inassumible". Però que si deixa els animals a la muntanya "viu amb por".

Fets com els d'aquesta setmana, Castellarnau diu que li "canviaran la vida" i la manera de treballar. I afirma que no està disposat a aguantar que "l'os li vagi sacrificant animals".

Els Agents Rurals van donar suport al ramader i amb drons l'equip regió alpina del Servei Fauna i Flora del Departament d'Acció Climàtica van detectar primer un vedell ferit i en anar a sacrificar-lo es va detectar el segon vedell mort i consumit per l'os. Es van fer les dues necròpsies a camp amb presència ramader i veterinari del ramader. A falta de resultats, si la mort va ser per un atac directe o per danys indirectes que l'os foragites i espantes els animals, des de la Generalitat es tramitarà la sol·licitud, segons resultat final necròpsies.

El ramader reconeix tot el suport rebut per part dels Agents Rurals, però diu que no vol haver de passar per un altre episodi similar; més de tres dies buscant per la muntanya animals desapareguts per la presència de l'os.