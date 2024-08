Un incendi forestal crema de matinada en una muntanya propera a Sort i mobilitza fins a 25 dotacions dels Bombers

Publicat per acn

Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi forestal s'ha declarat aquesta matinada de diumenge en una muntanya propera a Sort i ha mobilitzat fins a 25 dotacions dels Bombers de la Generalitat.

L'avís del foc s'ha rebut a les 02.19 hores en un barranc muntanyós situat a tocar del quilòmetre 282,5 de l'N-260. Les flames afectaven arbustos, vegetació baixa i massa forestal en una zona de difícil accés.

L'incendi va obligar a suspendre i desallotjar un dels actes de la Festa Major a la capital del Pallars Sobirà. Es tractava d'un ball al Castell amb les actuacions dels grups 'La Catalana', 'Trambolicos' i el Dj Matt Lasong. A les 07.00 hores d'aquest diumenge, l'incendi ja es dona per estabilitzat i encara hi treballen 18 dotacions terrestres dels Bombers.

L'alcalde de Sort, Baldo Farré, ha confirmat que l'incendi ha quedat només en "un ensurt" i ha celebrat que no hi hagi cap persona ferida. En declaracions a l'ACN, Farré ha apuntat que l'origen del foc seria una espurna en una torre elèctrica propera al municipi i que el vent hauria empès les flames muntanya amunt cap al nucli de Bressui, situat a 825 metres d'alçada. Per això, els Bombers van recomanar el confinament preventiu dels veïns de Bressui i es va desallotjar sense incidències la zona del Castell de Sort, on se celebrava un ball de Festa Major amb tres grups musicals. Els Bombers van prioritzar el treball amb eines manuals al flanc esquerre -el que avançava en direcció Bressui-, mentre que el cap i el flanc dret van evolucionar favorablement amb rapidesa.

Els actes de la Festa Major 2024 de Sort continuen aquest diumenge amb normalitat amb una projecció de cinema i la cantada d'havaneres.