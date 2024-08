Arribada massiva de turistes al Pirineu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pont d’agost sol ser un termòmetre de la campanya estiuenca per al sector turístic i molts accessos a zones turístiques del Pirineu es van veure ahir col·lapsats davant de l’arribada massiva de visitants. A Sort i altres pobles al llarg de la C-13 hi va haver ahir llargues cues de vehicles en els dos sentits de la via, la qual cosa confirma les bones expectatives que tenia el sector. En concret, s’espera que els hotels de muntanya, càmpings i bungalous arribin al 100% d’ocupació, mentre que la previsió per al pla oscil·la entre el 80% i el 90%, igualant les xifres de rècord de l’estiu passat.