Plaques solars flotants a l'estació per utilitzar els remuntadors a l'estiu

Creat: Actualitzat:

El consell del Pallars Sobirà ha aprovat de forma inicial el projecte per construir una instal·lació fotovoltaica flotant en una bassa de l’estació d’Espot Esquí, on ja es genera neu artificial, per a l’autoconsum dels remuntadors fora de la temporada d’esquí. L’objectiu és que els usuaris puguin utilitzar-los i dirigir-se a les diferents pistes de BTT que s’hi habilitaran i, d’aquesta forma, desestacionalitzar el complex perquè funcioni durant tot l’any, segons va explicar el president de l’organisme comarcal, Carlos Isus. Amb aquesta finalitat, el consell ha arribat a un acord amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que és l’organisme que gestiona aquestes pistes d’esquí a Lleida juntament amb Port Ainé i Boí Taüll.

La inversió prevista supera els 406.000 euros però es compta amb ajuts dels fons Next Generation per a la transició energètica per al finançament de la iniciativa, va explicar Isus. “La col·locació de plaques solars flotants per a l’autoconsum d’energia amb què fer funcionar els remuntadors obre moltes possibilitats al complex, tot i que al principi he pensat en els aficionats al ciclisme de muntanya. De fet, el fet que sigui un projecte centrat en l’ús de les energies renovables ha garantit l’aportació de fons de la UE”, va explicar Isus.El president del consell va aprovar el projecte el passat dia 3 i estarà en exposició pública durant un mes perquè s’hi puguin presentar al·legacions. En cas de no haver-hi objeccions, l’aprovació serà definitiva i s’impulsarà la iniciativa per obtenir tots els permisos pertinents amb la intenció que es pugui portar a terme com més aviat millor.Precisament, el Govern va desencallar recentment el projecte per instal·lar plaques solars en una bassa flotant d’Alfés, dins del sistema de reg del Segarra-Garrigues, després de mesos paralitzada per la seua afectació al medi ambient. Se’n preveuen quatre més.