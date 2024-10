Rialp denuncia l’okupació de diversos pisos inacabats i sense serveis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Rialp va presentar formalment aquest dimarts una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per l’okupació de pisos d’un bloc de la localitat, a prop de l’avinguda del Riu, que encara no està acabat i la titularitat del qual és privada. L’alcalde, Gerard Sabarich, va recordar que els baixos d’aquest immoble són propietat de l’ajuntament i s’hi ubica la guarderia municipal i diverses places de pàrquing. “A primera hora del matí he presentat la denúncia i creiem que els promotors propietaris dels pisos també tenien la intenció de presentar-ne una altra.”

Les denúncies passaran a instàncies judicials i són el pas previ a disposar d’una ordre de desallotjament. Sabarich va explicar als Mossos d’Esquadra la situació i la preocupació de veïns sobre l’okupació dels pisos, “ja que l’edifici no disposa de serveis i temen connexions il·legals de cara a l’hivern”, va dir.

D’altra banda, representants del Sindicat d’Habitatges del Pallars, van apuntar que els pisos pertanyen a la Sareb i l’església i portaven 14 anys buits. Van defensar l’okupació, que van definir com un “alliberament de l’edifici” del banc dolent per a famílies vulnerables i disposar d’un espai social. Van insistir en la dificultat de trobar un habitatge al Pallars.