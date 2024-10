Sort impulsa la reforma del camp de regates de l'Aigüerola

Sort vol tenir llest el camp de regates de l’Aigüerola, a la Noguera Pallararesa, per a la celebració del Mundial de Piragüisme del 2027, que compartirà com a seu amb la Seu d’Urgell. Per això, el consistori ha tret a concurs la redacció del projecte de millora de la instal·lació d’aigües braves al seu pas per Sort per 350.900 euros. Està previst que la capital del Sobirà aculli les disciplines d’estil lliure i descens en aigües braves. El projecte de millora preveu completar així la reforma que ja va tenir lloc amb motiu del Mundial del 2019 i en aquesta ocasió se centrarà en el camp de regates.

El projecte ha de contemplar una readequació de l’obra que es va fer fa cinc anys. Es tracta de millorar el curs fluvial, a la part urbana de la Noguera Pallaresa, ja que dels dos rul·los (ona d’aigua que permet les acrobàcies piragüístiques) un es va considerar acceptable per a les proves del Mundial encara que la seua configuració no va ser la més òptima. Quant a l’altre rul·lo, no es va poder utilitzar per la mala configuració i perillositat, que ha causat diverses incidències des de la seua construcció. Així mateix, al llarg dels anys s’han fet actuacions dins del tram natural i no canalitzat de la Pallaresa al seu pas per Sort i s’ha comprovat que les variacions estacionals de cabal, les activitats nàutiques, tant al camp de regates com a l’estadi d’estil lliure i els usos agrícoles (captació de reg de les Vernedes) fan que sigui molt difícil obtenir una infraestructura adequada i segura.

Les obres, que s’estima que costaran al voltant de 2,5 milions d’euros, han de permetre disposar d’un camp de regates sostenible per reduir el manteniment i el cost que suposarà per al consistori. Així mateix, han d’assegurar que la instal·lació tingui el menor impacte visual i s’integri a l’entorn i que el curs del riu sigui un espai segur a l’ubicar-se en un àmbit urbà de la Noguera Pallaresa.

Retiren centenars de residus del curs de la Noguera Pallaresa

Diversos voluntaris van participar ahir en la neteja coordinada en diversos trams del riu Noguera Pallaresa entre Sort i Gerri de la Sal. Al migdia els voluntaris es van trobar a Sort per fer la separació dels residus i escombraries, que després es traslladaran a la deixallera comarcal on se seleccionarà i serà tractada. La jornada d’ahir va comptar amb un dinar per als voluntaris participants i tallers de reciclatge. L’any passat es van retirar 4.150 kg de residus del curs del riu.