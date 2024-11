Un petit taller de Montcortès, al Pallars Sobirà, fabrica joies úniques de crinera de cavall

L'artesana Emma Grau tallant una mica de pèl de cavall de la cua per fer-ne una polseraMarta Lluvich / ACN

Wakan-Art és un petit taller de joies de crinera de cavall que es troba a Montcortès, al Pallars Sobirà. L'artesana Emma Grau ha explicat que fa peces de manera totalment artesanal. Les joies són tan personalitzades que ofereix la possibilitat de realitzar polseres, collars o clauers amb els cabells de cavall del client. Aquesta opció és la que més funciona, una persona que li envia cabells dels seus cavalls perquè els faci una joia per tota la vida. Grau no coneix cap altre taller que faci aquest tipus de joia ni a Catalunya ni a l'estat espanyol. Fins al taller de Montcortès li arriben pèls de cavalls de tot Europa. Aquestes joies duren molt i no es deterioren amb el pas del temps, ha dit Grau.

El company d'Emma Grau, Pere Casas, es dedica a oferir serveis de pupil·latge, retir de cavalls en llibertat i rutes a cavall. D'aquests animals amb què fa excursions és d'on Emma Grau treu els cabells amb el "màxim respecte pels cavalls" dels quals obté la matèria primera. La crinera "és un producte en què no hi ha sacrifici ni patiment dels animals" per a la seva obtenció i es renova creixent contínuament. "Tallar els cabells dels cavalls és senzill, indolor i indetectable", ha dit l'artesana.

Per una joia necessita pocs pèls, però han de ser tots de la mateixa mida. Un cop tallats els cabells es pentinen, es renten, es desgreixen, es desinfecten i es deixen llestos per fer polseres, arracades, clauers o collars. Grau ha explicat a l'ACN que es tracta de peces úniques. "Les joies de crinera de cavall a més de la seva bellesa tenen una gran força i durabilitat", ha explicat Grau. Pel que fa al procés de trenat és totalment manual.

Pel que fa als compradors són persones que han fet una ruta a cavall i es volen emportar un record de l'animal que han muntat. Però majoritàriament són amants dels cavalls que en tenen i volen conservar per sempre un record. Emma Grau a aquests clients els dona els consells necessaris per a l'enviament de la crinera entre els quals destaquen com tallar i preparar els cabells. Fins a Montcortès arriben paquets amb pèls de cavall d'arreu d'Europa perquè Emma Grau els faci la seva joia personalitzada.

Història de vida

L'Emma Grau fa uns anys, va voler fer un regal al meu marit, de crinera de cavall. Va buscar per Internet i gairebé totes les que va trobar eren d’empreses de Mèxic o EUA i no li van acabar de convèncer. Així que va agafar crinera de la cua d'un dels seus cavalls i va fer la seva primera polsera. Diu que va agradar i li'n van començar a encarregar i així va néixer Art Wakan. El coneixement i l'experiència en la fabricació de joies i bijuteria li venia de família. Ara, des del seu taller de Montcortès, un poble de tot just vint habitants, crea artesanalment peces de joieria de crinera per amants dels cavalls de tot Europa.