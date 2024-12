Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

‘Apadrina un ruc’ és una proposta del projecte Gratitud Pallars amb la que vol donar a conèixer aquesta raça autòctona en perill d’extinció. Amb la voluntat de promoure la seva conservació i divulgar la raça han llençat la campanya perquè aquest animal pugui perdurar amb el temps. En una petita explotació ramadera de disset rucs al municipi de Soriguera, el Josep Lluís Piqué i el Jesús Martín, lluiten per mantenir l’espècie. Actualment, a l’Associació pel Foment de la Raça Asina Catalana (AFRAC) hi ha inscrits 350 exemplars de rucs de 52 socis. Per Piqué, hi hauria d’haver incentius per fomentar la cria d’aquesta raça “encara poc coneguda i símbol nacional de Catalunya” i normatives més laxes per la seva compra.

Els promotors de la Microserva del ruc català proposen una aportació entre 25 i 60 euros per ajudar al manteniment dels rucs durant un any o a la compra d’una menjadora exterior perquè no se’ls mulli l’herba quan plou.

Aquests dos criadors del Pallars Sobirà fa més de vint anys que treballen en la cria i entrenament d'aquesta raça autòctona catalana “més per romanticisme que per altra cosa”. Es tracta d’un “símbol de l’economia de subsistència” del món rural que va anar desapareixent amb l’aparició de la maquinària agrícola. Ara, amb dificultats cada cop més per la seva venda, lluiten per mantenir el que consideren un “patrimoni genètic”.

Les estrictes normatives impossibiliten vendre un o dos rucs a un particular, fet que dificulta la viabilitat de la raça. Piqué ha explicat que si no tens un ramat de mínim cinc exemplars no et pots acollir a cap ajut, fet s'hauria de modificar.

Origen de la campanya ‘Apadrina un ruc’

Una parella de Washington va arribar al Pallars per fer la ruta del Cinquè Llac i conèixer el ruc català. Quan va arribar el final de les vacances van voler fer una aportació per la conservació dels rucs que havien visitat. Aquesta possibilitat no existia i va fer que des de Gratitud Pallars la tiressin endavant.

Gratitud és un projecte impulsat per l’associació Marques de Pastor amb el suport del Parc Natural de l’Alt Pirineu i de tots els voluntaris compromesos amb la recuperació i difusió del patrimoni pirinenc. De la Microreserva del ruc català Josep Lluís Piqué n'és el promotor.