Més de 40 persones fan iglús a Tavascan

La solidaritat mou muntanyes, fins i tot quan aquestes estan nevades. Més de quaranta persones van assistir ahir a l’estació de Tavascan per compartir una jornada d’activitats a l’aire lliure en el marc del Bivac dels Barbuts, una iniciativa solidària que vol visibilitzar la problemàtica dels sensesostre dormint una nit al ras i acompanyant-ho de diverses activitats per recaptar fons.

Així, els participants van portar a terme tallers per construir iglús al llarg del dia, a fi de dormir-hi a la nit, mentre que a la tarda estava prevista la projecció d’un vídeo en record del Gerard, el jove que va tenir un accident la nit de Cap d’Any a la zona del pic Aneto. Guies de muntanya van portar també a terme un taller d’orientació i un altre de bivac hivernal per ensenyar les millors tècniques per dormir sota el cel nocturn pirinenc els mesos d’hivern.

Paral·lelament, els organitzadors aquests dies fan una recollida de sacs de dormir amb l’objectiu d’entregar-los a Arrels Fundació per donar-los a les més de 1.500 persones que dormen al ras en diferents localitats de Catalunya. Quant a la jornada d’avui, està prevista una sortida amb raquetes de neu fins al llac de Mascarida.