Desallotgen dos cases a Sellui per una esllavissada

Una esllavissada de roques a Sellui, un petit poble del municipi de Baix Pallars, va provocar la matinada de divendres a dissabte danys en dos habitatges i en un paller, a més de deixar l’únic carrer de la localitat intransitable. No hi va haver danys personals, encara que els veïns de Casa Xamora i Casa Peró, que es trobaven llavors a casa, van haver de ser desallotjats i no saben encara quan hi podran tornar.

L’esllavissada va afectar també una línia elèctrica, encara que el subministrament no es va veure interromput. La presidenta de la junta de l’EMD de Sellui, Montserrat Perelló, va explicar que “fa un any i un dia que alertem de la necessitat d’actuar a la zona” i va lamentar la lentitud de l’administració per a “emergències d’aquest calibre”. A més, Perelló va destacar que ajuntaments petits com el de Baix Pallars no disposen de recursos econòmics per afrontar aquest tipus d’intervencions.

Al lloc van acudir immediatament els Bombers i els Mossos d’Esquadra, i durant el dia d’ahir, també Agents Rurals i tècnics de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, que van realitzar un estudi del pendent amb drons per avaluar la situació i planificar les mesures de protecció necessàries, com la col·locació de malles dinàmiques per evitar noves esllavissades.

Sellui, un poble d’uns 10 habitants construït al costat d’un pendent, ja havia estat objecte d’actuacions de seguretat fa una dècada, però en els últims anys havien aparegut noves esquerdes i s’havien produït petites esllavissades.

La magnitud d’aquesta última hauria pogut acabar en tragèdia si no fos per la solidesa dels murs de les cases. En aquest sentit, les roques van enderrocar la porta d’una de les cases afectades arribant a entrar al saló, on es trobaven en aquell moment els seus propietaris. Els veïns desallotjats van passar la nit a casa de Perelló.