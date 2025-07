La Diputació de Lleida aprova un ajut de 263.000 euros per reparar els desperfectes del despreniment de pedres a Sellui

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida ha aprovat concedir un ajut directe per valor de 263.171,06 euros a l’Ajuntament de Baix Pallars (Pallars Sobirà) per rehabilitar els desperfectes d’un despreniment de pedres que va afectar el nucli de Sellui. L’ajut comporta l’activació d'una bestreta fins al 80%, de manera que es podrà disposar dels diners abans de la finalització i posterior justificació de les obres d’urgència. L’ajut té com a objectiu restituir les infraestructures afectades i protegir i reforçar la zona per evitar nous episodis de despreniments. L’actuació s’emmarca en la línia d’ajuts per fer front a fenòmens naturals imprevistos.

La diputada Cristina Morón ha explicat que “aquest ajut respon a la voluntat de donar suport als municipis en situacions d’emergència i garantir la seguretat i la conservació del patrimoni urbà i natural”. Morón ha dit que d’aquesta manera la Diputació reafirma “el compromís amb els municipis, proporcionant recursos per fer front a incidències que posen en risc el benestar i la vida quotidiana dels nostres veïns i veïnes”.